پخش زنده
امروز: -
مهیار قلی نامی شناگر مراغهای به اردوی تیم ملی پاراشنای جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اولین مرحله اردوی تمرینی تیم ملی شنای توان یابان ذهنی در راستای حضور در بازیهای آسیا اقیانوسیه ویرتوس ۲۰۲۶ از سوم تا دهم مهر ماه به میزبانی استان مازندران برگزار میشود.
مهیار قلی نامی تنها نماینده آذربایحان شرقی در این اردو است.
این اردو زیر نظر حمید حسنی سعدی و ایمان یحییزاده مربیان تیم ملی در حال برگزاری است.
نصرت اله انصاری سرپرستی این اردو را برعهده دارد.