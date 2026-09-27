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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تخصیص ۱۹۸ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان همیاری شهرداریهای استان برای محرومیت زدایی از روستاهای آذربایجان شرقی در پنج محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ظفر محمدی در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان شرقی در راستای محرومیت زدایی در روستاها و عمران روستایی گفت: در نشست امروز برای اولین بار در استان مقرر شد از محل منابع شهرک طلائیه تبریز در پنج محور برای توسعه و آبادانی روستاهای استان هزینه شود.
وی ادامه داد: از محل این اعتبارات ۱۶ مدرسه کانکسی در روستاهای استان به مدارس دائمی تبدیل خواهند شد و در اختیار آموزش و پرورش دانشآموزان روستایی قرار خواهند گرفت.
محمدی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه اعتبارات لازم برای رفع تنش آبی ۳۰ روستا و احداث ۲۲ سازه سیل بند تامین شده و طرح های مربوطه در این روستاها در جهت محرومیت زدایی اجرا خواهند شد.
وی گفت: در بخش دیگری از تفاهمنامه با سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان شرقی، اعتبارات لازم برای تامین قطعات، جداول و کفپوشهای بتنی برای معبرسازی ۱۲۰ روستای استان تامین و طرح های مربوطه اجرا میشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین از تامین اعتبار برای ارتقای ایمنی ۱۰ درصد راههای روستایی استان طی این تفاهمنامه خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای خط کشی ۸۸۳ کیلومتر راه روستایی نیز طی تفاهمنامه با سازمان همیاری شهرداریهای استان تامین شد.
محمدی اظهار کرد: بر اساس تفاهم صورت گرفته ۱۹۸ میلیارد تومان از اعتبارات سازمان همیاری شهرداریهای استان از محل شهرک طلائیه تبریز برای محرومیت زدایی از روستاهای استان تعلق میگیرد که ۵۰ درصد طرح های یاد شده از طریق اعتبارات سازمان همیاری شهرداریهای استان و ۵۰ درصد مابقی نیز توسط دستگاههای اجرایی مسئول تامین خواهد شد.