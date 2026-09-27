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سازمان هواشناسی برای ارتفاعات گلستان و شمالشرق سمنان هشدار نارنجی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت صادر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، در پی این شرایط جوی، احتمال جاریشدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در حملونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
امروز در مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان و خراسان شمالی بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیشبینی میشود. این شرایط فردا در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و ارتفاعات البرز نیز دور از انتظار نیست.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، دریای خزر طی سه روز آینده مواج خواهد بود.