به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، در پی این شرایط جوی، احتمال جاری‌شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

امروز در مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، سمنان و خراسان شمالی بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. این شرایط فردا در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و ارتفاعات البرز نیز دور از انتظار نیست.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، دریای خزر طی سه روز آینده مواج خواهد بود.