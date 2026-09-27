پیاتزا: باید استحقاق خودمان را برای رفتن به فینال نشان دهیم
سرمربی تیم ملی والیبال پس از پیروزی تیمش در نخستین دیدار بازی های آسیایی تاکید کرد که باید استحقاق خودمان را برای رفتن به فینال نشان دهیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از امروز (یکشنبه پنجم مهر) آغاز شد و تیم ملی والیبال ایران در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی سه بر صفر در گام اول بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا مقابل قرقیزستان اظهار داشت: امروز بازی سادهای داشتیم. ست اول را خیلی خوب شروع کردیم. از ست دوم کم کم بازی به این سمت رفت که بازی خودمان را با تیم مقابل تطبیق دهیم و در واقع بر مبنای بازی آنها بازی کردیم. از یک طرف خوشحالم که سه بر صفر بردیم و از طرف دیگر ناراحتم، چون میتوانستیم خیلی بهتر از این بازی کنیم.
روبرتو پیاتزا تصریح کرد: بحث احترام به تیم خودمان و تیم حریف است. اگر قرار است به یک تیم احترام بگذاریم، اگر آن تیم میتواند ۱۰ امتیاز بگیرد، باید همان مقدار امتیاز را بگیرد و اگر هم تیمی میتواند ۲۰ امتیاز بگیرد، نهایتا باید همان ۲۰ امتیاز را بگیرد. غیر از این باشد، یعنی بدون هدف بازی میکنیم که برایمان جالب نیست.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ادامه عنوان کرد: برای کاپیتان تیم، امین اسماعیل نژاد خیلی خوشحالم که امروز عملکرد خوبی داشت. فکر کنم امین فقط یک اشتباه در ستسوم داشت. در تمام بازی سرحال و خوب بود.
پیاتزا در خصوص اینکه بازیهای بعدی مرحله گروهی نیز برای ایران راحت خواهد بود یا خیر، گفت: نه، اصلا اینطور نیست. تنها بازی ساده ایران در این تورنمنت همین بازی بود. حتی در گروه خودمان هم تایلند و اندونزی در سطح دیگری بازی میکنند و رقبای سرسختی هستند. فردا با تایلند و پس فردا با اندونزی بازیهای دشواری پیش رو خواهیم داشت.
وی در پایان در خصوص اینکه ایران میتواند مدال طلای مسابقات را مثل دوره قبلی کسب کند، اضافه کرد: برای اینکه به فینال برسیم، باید استحقاق این را داشته باشیم که تیمها را ببریم و به فینال برسیم. همانطور که چند هفته قبل در مسابقات قهرمانی آسیا در خصوص ژاپن صحبت نکردم. الان هم نمیگویم در فینال خواهیم بود. باید روز به روز پیش برویم و شایستگی خودمان را برای رسیدن به فینال نشان دهیم.