کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی مقابل قرقیزستان در نخستین دیدار بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: تیم ملی آماده است و با هدف مشخص، قدم‌به‌قدم برای رسیدن به موفقیت پیش می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از امروز (یکشنبه پنجم مهر) آغاز شد و تا یازدهم مهرماه پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

امین اسماعیل‌نژاد پس از برتری تیم ملی ایران برابر قرقیزستان گفت: از تورنمنت آسیایی قبلی حدود دو هفته گذشته است که اینجا هستیم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم تا برای این مسابقات به آمادگی برسیم. بازی اول بود و شروع هر تورنمنتی کمی سخت است، اما خدا را شکر تیم ایران آماده است.

وی ادامه داد: برای حضور در این مسابقات هدف داریم و قدم‌به‌قدم جلو می‌رویم. ان‌شاءالله بتوانیم به هدفی که برای خودمان تعیین کرده‌ایم، برسیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره دیدار بعدی این تیم مقابل تایلند نیز گفت: تیم‌هایی که به این مسابقات آمده‌اند، تیم‌های خوبی هستند و همه قابل احترام‌اند، اما اسم ایران در والیبال دنیا مطرح است و همه می‌دانند والیبال ایران در چه جایگاهی قرار دارد. امیدوارم بتوانیم به هدفمان برسیم.

اسماعیل‌نژاد درباره دوری طولانی‌مدت ملی‌پوشان از خانواده‌هایشان نیز خاطرنشان کرد: تقریباً دو ماه است که از خانواده‌ها و کشورمان دور هستیم. طبیعتاً دلتنگ خانواده‌هایمان هستیم، اما ورزشکار حرفه‌ای کارش همین است و برای هدفی که داریم تلاش می‌کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم این دلتنگی با رسیدن به هدفی که برای آن تلاش کرده‌ایم و کسب مدالی که مدنظرمان است، جبران شود و بتوانیم دل خانواده‌ها و مردم کشورمان را شاد کنیم.