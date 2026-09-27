به مناسبت هفته دفاع مقدس آیین تجلیل از ایثارگران، رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدای شهر زنوز شهرستان مرند برگزار شد و از رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ پاسدار رشید صادقی فرمانده سپاه ناحیه مرند در آیین تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدای شهر زنوز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس اظهار کرد:دلاورمردان ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس با ایستادگی و از خودگذشتگی در برابر دشمن از تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع کردند و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ ایران رقم زدند.

سرهنگ پاسدار صادقی افزود: نسل جوان امروز میراث‌دار همان روحیه ایثار، شجاعت و مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است و نمونه این روحیه را در جنگ رمضان نیز مشاهده کردیم جایی که جوانان کشور با تکیه بر ایمان، غیرت و روحیه مقاومت در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی با تاکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور گفت: رمز پیروزی و عبور از سختی‌ها، حفظ وحدت و انسجام ملی است و هر زمان ملت ایران در کنار یکدیگر و با همدلی در میدان حضور داشته‌اند، توانسته‌اند بر مشکلات و توطئه‌های دشمنان غلبه کنند.

گفتنی است شهر زنوز در دوران هشت سال دفاع مقدس ۲۶ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که سردار شهید حاج محمدحسن کسایی فرمانده گردان انصار ستاد پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی استان آذربایجان شرقی از جمله آنهاست.