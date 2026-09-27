به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

امین اسماعیل نژاد کاپیتان تیم ملی والیبال ایران با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و کانی بک بازیکن شماره هفت قرقیزستان نیز با کسب ۱۱ پوئن، بهترین بازیکن این تیم بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال قرقیزستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۴۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۲۵ امتیاز حمله، ۳ دفاع، ۲ پوئن سرویس و ۱۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۹ پوئن در حمله، ۱۲ امتیاز در دفاع، ۹ پوئن سرویس و ۱۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.