به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در آیین تجلیل از سربازان نمونه پادگان امام رضا مراغه ضمن قرائت پیام رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از سربازان نمونه، سربازان حافظ قرآن، سربازان متاهل، خانواده سربازان شهید دوران دفاع مقدس پادگان امام رضا تجلیل و قدردانی شد.

سرتیپ دوم ستاد حسن راه چمنی فرمانده پادگان امام رضا مراغه در این مراسم سربازان را آینده سازان این مرز و بوم عنوان کرد و گفت: سربازان فرزندان عزیز این وطن هستند و خدمت سربازی نقطه عطف زندگی این جوانان است.

سرتیپ دوم ستاد راه چمنی با بیان این که سربازان سهم قابل توجهی در ایجاد قدرت، امنیت و بازدارندگی ایران اسلامی را دارند افزود:به همت پایمردی و ایستادگی فرزندان این مرز و بوم ایران اسلامی پیروز میدان است.

وی اضافه کرد: سربازی در جمهوری اسلامی آن قدر ارزشمند است که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید امیر سپهبد موسوی افتخار خود را سربازی نظام و انقلاب اسلامی می‌دانستند.

امیر دریادار دوم خلبان محمد وکیلی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز در این مراسم خاطرات آن دوران را برای حاضران بیان کردند.

وی گفت: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات، اما با ایمان و اراده محکم برابر رژیم بعثی که توسط بسیاری از کشور‌ها حمایت تسلیحاتی و نظامی می‌شد ایستادند.

امیر وکیلی در ادامه با اشاره به نقش نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس گفت:حفظ رشادت‌ها و دلیر مردی‌های نیرو‌های مسلح در آن دوران بسیار ارزشمند است.

وی افزود: در طول جنگ رمضان جوانان ایران با قدرت برابر دشمن ایستادند و دنیا به این قدرت ایران سر تعظیم فرود آورده است.