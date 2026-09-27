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تیم میکس کامپوند کشورمان با شکست مقابل کرهجنوبی در تیر طلایی از صعود به نیمهنهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشقزاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.
تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کرهجنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمهنهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.
هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.