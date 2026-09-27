تیم میکس کامپوند کشورمان با شکست مقابل کره‌جنوبی در تیر طلایی از صعود به نیمه‌نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی بازماند.

ناگویا ۲۰۲۶، تیر طلایی مانع صعود تیم میکس کامپوند به نیمه‌نهایی شد

ناگویا ۲۰۲۶، تیر طلایی مانع صعود تیم میکس کامپوند به نیمه‌نهایی شد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.

هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.