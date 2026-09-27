ناگویا ۲۰۲۶، برتری تیم ملی والیبال ایران مقابل قرقیزستان

ناگویا ۲۰۲۶، برتری تیم ملی والیبال ایران مقابل قرقیزستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از امروز (یکشنبه پنجم مهر) آغاز شد و تا یازدهم مهرماه پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران که در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه است، از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد و در دیدار افتتاحیه این مسابقات به مصاف قرقیزستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی این دیدار که ۵۸ دقیقه طول کشید، با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ نخستین حریف خود را از پیش رو برداشتند.

پیاتزا در این دیدار تیمش را با ترکیب امین اسماعیل نژاد، عرشیا به نژاد، علی حق پرست، مبین نصری، حسین حاجی کلاته، یوسف کاظمی و عیسی ناصری به زمین فرستاد.

مردان والیبال ایران ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه ششم مهر) در دومین بازی خود به مصاف تایلند می‌روند.

امین اسماعیل نژاد (کاپیتان)، عرشیا به نژاد، ایلشن داوودی پور، علی حاجی پور، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، مبین نصری، محمد ولی زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، و حسین حاجی کلاته ۱۲ بازیکن تیم ملی والیبال ایران در این بازی‌ها هستند.

روبرتو پیاتزا (سرمربی)، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی (مربیان)، امین شاکری (آنالیزور) و حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ هستند.

تیم ملی والیبال ایران در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی (۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) به مدال طلا و قهرمانی دست یافته است. سه مدال نقره و یک مقام سومی از دیگر افتخارات والیبال مردان ایران در این بازی‌هاست.