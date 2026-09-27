به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز هشتم از بازی‌های آسیایی ناگویا و ادامه پیگیری مسابقات رشته‌های مختلف در بیستمین دوره از این رویداد، امروز (یکشنبه - ۵ مهر) نمایندگان ایران در رشته‌های تیراندازی با کمان، کوراش، والیبال، شیرجه، تیراندازی تراپ و تپانچه، دوومیدانی، بوکس، تنیس، والیبال، واترپلو و ترامپولین با حریفان خود به رقابت پرداختند.





برنز ریحانه کریمی در دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه برداری

ریحانه کریمی نماینده ایران در دسته ۷۷ کیلوگرم وزنه برداری زنان، با مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرمی در یک ضرب و ۱۳۶ کیلوگرمی در دو ضرب با مجموع ۲۴۳ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

اولین مدال آور تاریخ زنان ایران در بازی‌های آسیایی

کریمی اولین وزنه بردار زن مدال آور تاریخ وزنه برداری ایران در این بازی‌ها لقب گرفت.

تیم ریکرو ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد

تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافت.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ژاپن میزیان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی در رشته ریکرو تیمی راهی نیمه‌نهایی شد. تیم ایران روز جمعه در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف هند می‌رود.





مدال برنز بوکسور سنگین وزن ایران قطعی شد

بوکسور سنگین وزن ایران با غلبه بر دارنده مدال برنز جهان از چین، به نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا رسید و مدال برنز خود را قطعی کرد.

در ادامه رقابت‌های بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که در ناگویا پیگیری می‌شود، امیر اسماعیلی با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

وی که پیش از این نماینده کره‌جنوبی را ناک‌اوت کرده بود، در یک‌چهارم برابر دانبیک بایکی وژی از چین که مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد قرار گرفت و در مبارزه‌ای نفس‌گیر با رای داوران با حساب سه بر دو پیروز شد و به نیمه‌نهایی رسید تا مدال برنز خود را قطعی کند.

اسماعیلی در نیمه‌نهایی با جهانگیر زاکروف ازبکستان مصاف خواهد داد.

ریحانه کریمی پس از تاریخ‌سازی در بازی‌های آسیایی: مدالم تقدیم به آقا امام رضا (ع) / خدا را شکر شرمنده مردم نشدم

ریحانه کریمی وزنه بردار مشهدی تیم ملی پس از تاریخ‌سازی در بازی‌های آسیایی با بیان اینکه مار سخت و بزرگی را انجام داد گفت: واقعا خیلی خوشحالم که توانستم اولین دختری باشم که مدال بازی‌های آسیایی برای ایران می‌گیرم. مدالم را مدیون مربیانم و دکتر انوشیروانی هستم. واقعا حمایتم کردند و ممنون همه آنها هستم. تشکر ویژه‌ای هم می‌کنم از پدر و مادرم که همیشه پشتم بودند و دست شان را می‌بوسم.

کریمی این را گفت و ادامه داد: مدالم را تقدیم می‌کنم به امام رضا (ع). خدا را خیلی شکر می‌کنم، هر چه دارم از خداست. من از مردم عزیز ایران هم تشکر می‌کنم؛ شرمنده شان نشدم و قول می‌دهم با مدال‌های بهتر و خوشرنگ‌تر دل همه آنها را شاد کنم.

پاداش ۹ میلیاردی ووشوکاران ناگویا به فدراسیون واریز شد

یک مدال طلا و سه مدال نقره، سهم ووشوی ایران از بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ بود؛ عملکردی که پاداشی معادل ۹ میلیارد تومان را از سوی کمیته ملی المپیک برای ورزشکاران و کادر فنی این رشته به همراه داشت.

این مبلغ را امروز کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون ووشو واریز کرد. از مجموع پاداش در نظر گرفته‌شده، ۶ میلیارد تومان سهم ورزشکاران است؛ سیدسهیل موسوی، دارنده مدال طلا، ۳ میلیارد تومان و سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی، هر کدام یک میلیارد تومان بابت مدال نقره دریافت خواهند کرد.

در کنار پاداش ورزشکاران، ۳ میلیارد تومان نیز به کادر فنی اختصاص یافته است که فدراسیون ووشو مسئولیت توزیع آن میان اعضای کادر فنی را بر اساس صلاحدید خود بر عهده خواهد داشت.

پایان کار دختر ژیمناست کار ایران با عنوان پنجمی

در پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های ترامپولین بانوان، فاطمه توسلی به فینال صعود کرد یلدا حسن‌شوکتی در جایگاه نهم ایستاد و اینگونه نخستین حضور زنان ایران در این رشته در بازی‌های آسیایی با یک صعود تاریخی به فینال رقم خورد. فاطمه توسلی با قرار گرفتن در جایگاه ششم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورد. او در اجرای فینال ۴۷.۱۷ امتیاز گرفت و در نهایت در جایگاه پنجم ایستاد.

صعود علی امیریان به فینال دو ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی

علی امیریان در گروه دوم دور مقدماتی دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف شش حریف خود رفت و در پایان با کسب جایگاه نخست به فینال راه پیدا یافت.

وی موفق شد در این مرحله زمان ۱:۴۷.۲۶ را ثبت کند.

از هر گروه دو نفر اول به صورت مستقیم و دو نفر از بهترین رکورد‌ها به فینال این ماده صعود می‌کنند.

پایان دو راند نخست ترامپ مردان و زنان

دو راند نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان و آقایان به پایان رسید. در بخش بانوان مرضیه پرورش‌نیا در دو راند نخست به ترتیب امتیاز‌های ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند. در بخش آقایان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد. رقابت‌های تراپ فردا با برگزاری سه راند باقی‌مانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.



حذف داوود خدیر از موج سواری



داوود خدیر تنها نماینده موج سواری کشورمان با ثبت امتیاز ۳.۶۰ برابر حریف هندی از دور رقابت‌ها کنار رفت

سیباراج از هند به امتیاز ۸.۹۶ دست یافته بود.



پایان کار تاریخی دو نماینده ایران در فینال ترامپولین بازی‌های آسیایی

پرونده نخستین حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی با صعود تاریخی آریا محمدعبدی و محمد سعیدآبادی به فینال این رقابت‌ها و کسب رتبه‌های پنجم و ششم به پایان رسید.

آریا محمدعبدی که در مرحله مقدماتی برای نخستین‌بار در تاریخ ترامپولین ایران موفق به صعود به فینال بازی‌های آسیایی شده بود، در مرحله نهایی با ثبت امتیاز ۵۷.۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت.

محمد سعیدآبادی، دیگر نماینده ایران نیز پس از عملکرد موفق در مرحله مقدماتی و صعود به فینال، در مرحله نهایی امتیاز ۵۳.۷۶ را به ثبت رساند و در جایگاه ششم ایستاد.

بدین ترتیب، ایران در نخستین حضور رشته ترامپولین در بازی‌های آسیایی، برای نخستین‌بار دو نماینده در فینال این رقابت‌ها داشت و با کسب رتبه‌های پنجم و ششم، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

شکست تیم دو نفره تنیس ایران مقابل چین

زوج تنیس دونفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل نمایندگان چین شکست خورد.

کسری رحمانی و علی یزدانی در دور نخست دوبل مردان به مصاف فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین رفتند و در دو ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ مغلوب شدند.

نمایندگان ایران در ست نخست تا نتیجه ۴-۴ برابر با حریف چینی پیش رفتند، اما دو گیم پایانی را واگذار کردند تا این ست ۶ بر ۴ به سود چین تمام شود.

در ست دوم رحمانی و یزدانی ۲ بر یک پیش افتادند، اما زوج چین نتیجه را برگرداند. ایرانی‌ها در ادامه و در حالی که ۵ بر ۳ عقب بودند، یک گیم دیگر گرفتند و اختلاف را به ۵ بر ۴ رساندند، با این حال گیم بعدی را چین برد تا ست دوم نیز ۶ بر ۴ و مسابقه در مجموع ۲ بر صفر به سود این تیم خاتمه یابد.

تیم میکس کامپوند حذف شد

تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.



تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ بر ۱۵۸ با وجود ارائه یک بازی زیبا در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.



هدایت تیم کامپوند کشورمان را اسماعیل عبادی بر عهده دارد.



تیم کامپوند مردان ایران از صعود به نیمه‌نهایی بازماند

تیم کامپوند مردان ایران در مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی در دور یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی ۲۳۲ بر ۲۳۲ در تیر طلایی موفق به شکست این تیم شد و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم قدرتمند کره‌جنوبی رفت و با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران در گام نخست

تیم ملی والیبال ایران در گام اول بازی‌های آسیایی در دیدار نخست خود در بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل قرقیزستان به برتری ۳ بر صفر دست یافت.

در اولین روز مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰ به وقت ژاپن (۴:۳۰ به وقت تهران) به مصاف تیم قرقیزستان رفت.

پیاتزا در این دیدار تیمش را با ترکیب امین اسماعیل نژاد، عرشیا به نژاد، علی حق پرست، مبین نصری، حسین حاجی کلاته، یوسف کاظمی و عیسی ناصری به زمین فرستاد.

ملی‌پوشان والیبال ایران که در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه هستند، در ست نخست با نتیجه ۲۵-۱۱ مقابل قرقیزستان به پیروزی دست یافتند تا از همان ابتدا برتری خود را به حریف دیکته کنند.

در ادامه نیز شاگردان پیاتزا با نتایج ۲۵- ۱۶ و ۲۵- ۲۰ در ست‌های دوم و سوم به برتری رسیدند و در مجموع با حساب ۳-۰ حریف خود را شکست دادند.

برنامه ادامه بازی‌های تیم ملی والیبال در دور گروهی به شرح زیر است:

دوشنبه ششم مهرماه

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به وقت تهران: ایران – تایلند

سه شنبه هفتم مهرماه

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه به وقت تهران: ایران – اندونزی



تیم ملی واترپلو ایران مقابل چین نتیجه را واگذار کرد

تیم ملی واترپلوی ایران در دومین بازی خود با نتیجه ۱۲ بر ۸ نتیجه را به تیم چین واگذار کرد.

تیم ملی واترپلو ایران با ترکیب مهدی یزدان‌خواه، آرمان شمس، اشکان ایرانپور، امید آقائی کریم، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، حامد کریمی، عرفان صدرنیا، علیرضا مهری، فربد صبوری، مرصاد ادهم، مهدی برزگری، پیمان اسدی، علی ابوالقاسمی و امیرعطا خزاعی در این مسابقات حضور پیدا کرده است.

تیم کشورمان که روز گذشته سنگاپور را ۱۹ بر ۸ شکست داده بود، فردا در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف کره جنوبی می رود.







نخستین تمرین گلف در زمین اصلی مسابقات برگزار شد

تیم ملی گلف ایران که نخستین حضورش در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا را تجربه می‌کند، امروز پنجم مهر ماه نخستین جلسه تمرینی خود را در محوطه تمرینی Practice range زمین Course باشگاه Kasugai Country Club که زمین اصلی مسابقات گلف بازی‌های آسیایی است، پشت سر گذاشت.

نازینین شهرکی و سجاد کرمپور دو گلفر اعزامی به این دوره از بازی‌ها در این جلسه تمرینی، زیر نظر حسن کریمیان سرمربی تیم ملی به تمرین پرداختند.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر برگزاری اردوی آماده‌سازی شاگردانش در مجموعه گلف Medallion Belgravia Resort شهر اِنا در استان گیفو در محیطی کوهستانی که شباهت زیادی با زمین اصلی مسابقات گلف بازی‌های آسیایی ناگویا دارد، گفت: بعد از بررسی‌های فراوان و کارشناسی‌های صورت گرفته، اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلف درحالی در مجموعه گلف Medallion Belgravia Resort برگزار شد که هم به لحاظ آب و هوایی با شرایط جوی ناگویا هم‌خوانی داشت و هم به لحاظ قرار گرفتن در منطقه کوهستانی.

کریمیان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه تمرینی گلفر‌ها در Practice range افزود: در این جلسه تمرینی، گلفر‌ها از شیب‌های مختلف، تمرینات متعددی انجام دادند و امیدوارم در ادامه مسیر عملکرد خوبی در مسابقات داشته باشند.

رقابت‌های گلف ناگویا از ۸ تا ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود و تیم ایران پیش از آغاز مسابقات، اردوی آماده‌سازی چهار روزه‌ای را در مجموعه گلف Medallion Belgravia Resort شهر اِنا در استان گیفو پشت سر گذاشت.

کاروان گلف ایران به سرپرستی حمید عزیزی، در پایان اردوی چهار روزه، ۴ مهرماه وارد ناگویا شد تا برای آغاز رقابت‌های گلف بازی‌های آسیایی آماده شود.



نمایندگان ایران در شیرجه هماهنگ ۱۰ متر پنجم شدند

سام واژیر و محمد مقدسی، نمایندگان شیرجه ایران، در فینال ماده شیرجه هماهنگ ۱۰ متر در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

در این رقابت که در مرکز ورزش‌های آبی توکیو برگزار شد، تیم ایران با هدایت شهنام نظرپور و کسب ۲۷۲.۷۰ امتیاز به کار خود پایان داد.

در پایان، تیم چین با ۴۶۵.۵۴ امتیاز به مدال طلا رسید، مالزی با ۳۷۷.۵۲ امتیاز دوم شد و کره‌جنوبی با ۳۷۵.۹۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

واژیر و مقدسی در ادامه رقابت‌های شیرجه بازی‌های آسیایی ناگویا در سایر مواد نیز به میدان خواهند رفت.

پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر

در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در خطر آتش ایستادند.

دور مقدماتی در دو بخش دقت و سرعت و طی دو روز برگزار می‌شود و در پایان با احتساب امتیاز دو بخش، ۸ فینالیست معرفی خواهند شد.

امروز در پایان بخش دقت هانیه رستمیان ۲۹۱ امتیاز به دست آورد و سامیه یاسی و زینب طوماری نیز به ترتیب ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیاز ثبت کردند. در بخش تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از رستمیان، یاسی و طوماری ۸۴۳ امتیاز به دست آوردند. این رقابت‌ها فردا در بخش سرعت پیگیری می‌شود.

صفی و فرزامی تاریخ‌ساز شدند؛ نخستین برد زنان تنیس ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب

مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی با برتری مقابل حریفان خود در دور نخست انفرادی زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، نخستین پیروزی‌های تنیس زنان ایران را در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی پس از انقلاب رقم زدند.

در ادامه رقابت‌های تنیس بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا، امروز دو تنیسور ایران در بخش انفرادی زنان به میدان رفتند و هر دو با پیروزی کار خود را به پایان رساندند.

ماندگار فرزامی در دور نخست برابر سویل یولداشوا از ازبکستان به میدان رفت. فرزامی ست نخست را در رقابتی نزدیک با نتیجه ۷ بر ۵ به سود خود به پایان رساند و در ست دوم نیز ۶ بر ۳ پیروز شد تا در دو ست متوالی به برتری برسد و راهی دور بعد شود.

مشکات‌الزهرا صفی نیز در دور نخست مقابل شخزودا آسیمووا از تاجیکستان قرار گرفت و مسابقه‌ای یک‌طرفه را به نمایش گذاشت. صفی ست نخست را بدون واگذاری گیم با نتیجه ۶ بر صفر به سود خود تمام کرد و در ست دوم نیز ۶ بر یک پیروز شد.

صفی در مجموع دو ست تنها یک گیم به حریف تاجیکستانی واگذار کرد.

به این ترتیب، تنیس زنان ایران در یک روز صاحب دو پیروزی در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی شد؛ فرزامی نخستین برد را به نام خود ثبت کرد و صفی نیز دقایقی بعد دومین پیروزی را رقم زد.





شکست نزدیک تیم میکس تنیس ایران مقابل فیلیپین

تیم میکس ایران متشکل از کسری رحمانی و مشکات‌الزهرا صفی به عنوان اولین تیم ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب برابر فیلیپین به میدان رفت که این بازی نزدیک با برتری ۲ بر یک فیلیپین همراه بود. این اولین حضور تیم میکس تنیس ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب بود، تیم دوم ایران با ترکیب علی یزدانی و ماندگار فرزامی نیز در این رویداد به میدان خواهد رفت.



پرونده کوراش در روز نخست بسته شد

پردیس عیدی‌وندی یکی از دو نماینده کوراش ختران ایران در روز نخست رقابت‌های این رشته بود که در وزن ۵۷- کیلوگرم مبارزات خود را آغاز کرد.

عیدی‌وندی پس از استراحت در دور نخست در مقابل چارمئا کولینو ازفیلیپین قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و از دور مسابقات کنار رفت.

طاهره آذرپیوند، اما پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف بهارتی از هند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف خود عبور کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. او در این مرحله مقابل پین، چون وانگ از چین‌تایپه ۵ به صفر باخت. بدین ترتیب پرونده کوراش ایران در روز نخست بسته شد.

سام واژیر و محمد مقدسی در شیرجه هماهنگ ۱۰ متر پنجم شدند

سام واژیر و محمد مقدسی، نمایندگان شیرجه ایران، در فینال ماده شیرجه هماهنگ ۱۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا در جایگاه پنجم قرار گرفتند. در این رقابت که در مرکز ورزش‌های آبی توکیو برگزار شد، تیم ایران با هدایت شهنام نظرپور و کسب ۲۷۲.۷۰ امتیاز به کار خود پایان داد.

در پایان، تیم چین با ۴۶۵.۵۴ امتیاز به مدال طلا رسید، مالزی با ۳۷۷.۵۲ امتیاز دوم شد و کره‌جنوبی با ۳۷۵.۹۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.





حذف دختر بوکسور ایران با شکست مقابل کره‌شمالی

در ادامه رقابت‌های بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا ژاپن، سارینا نقش در مرحله یک‌چهارم‌نهایی روی رینگ رفت.

نماینده بوکس ایران که در دور نخست حریفی از اهل اندونزی را شکست داده بود و نخستین پیروزی بوکسور‌های بانوان کشورمان در تاریخ بازی‌های آسیایی را به ارمغان آورد، در یک‌چهارم مقابل هوانگ هیو سون از کره‌شمالی نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.



اولین تمرین فرنگی‌کاران ایران در ناگویا؛ ملی‌پوشان روی تشک رفتند

در ادامه برنامه آماده‌سازی تیم‌های ملی ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، فرنگی‌کاران کشورمان امروز نخستین تمرین خود را در سالن تمرینی دهکده بازی‌ها برگزار کردند.

در این تمرین، سجاد عباسپور در وزن ۶۰ کیلوگرم، جواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم و علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم روی تشک رفتند و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی، فرشاد علیزاده، دکتر بهمن میرزایی و امین حق پناه پیگیری کردند.

این سه ملی‌پوش در جریان نخستین جلسه تمرینی، مرور فن و بررسی نکات فنی را در دستور کار داشتند. همزمان، مهدی بالی، نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران، تمرینات مربوط به تثبیت وزن را در سالن بدنسازی محل استقرار تیم و زیر نظر طالب نعمت‌پور انجام داد. در سوی دیگر، طبق برنامه کادر فنی، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امروز استراحت کامل داشتند تا با ریکاوری مناسب، مراحل بعدی آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ترکیب سجاد عباسپور، جواد رضایی، علیرضا عبدولی، غلامرضا فرخی، مهدی بالی و امین میرزازاده در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا حضور دارد.

پایان دو راند نخست تراپ بانوان و مردان؛ ادامه رقابت‌ها فردا

دو راند نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان و آقایان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید. در بخش بانوان، مرضیه پرورش‌نیا در دو راند نخست به ترتیب امتیاز‌های ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند.

در بخش مردان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد. رقابت‌های تراپ فردا با برگزاری سه راند باقی‌مانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.

قضاوت داور بین‌المللی ایران در فینال سابر تیمی مردان

داور بین‌المللی شمشیربازی ایران، قضاوت دیدار فینال مسابقات سابر تیمی مردان میان تیم‌های کره جنوبی و ژاپن را بر عهده داشت.

در این دیدار که به میزبانی ژاپنی‌ها و در حضور پرشور تماشاگران میزبان برگزار شد، دو قدرت برتر شمشیربازی آسیا در رقابتی نزدیک و پرفشار به مصاف یکدیگر رفتند.

با وجود حساسیت بالای این مسابقه و فضای پرهیجان سالن، رضا پیکرآرا با مدیریت مناسب و تمرکز بر صحنه‌های حساس، عملکرد مطلوبی در کنترل و هدایت این دیدار از خود نشان داد. این مسابقه پس از مبارزه‌ای فشرده، در نهایت با برتری و قهرمانی تیم کره جنوبی به پایان رسید.





پایان کار مبینی در پرش طول

در ادامه رقابت های دوومیدانی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ظهر امروز ریحانه مبینی در فینال ماده پرش طول به مصاف ۱۵ حریف خود رفت و در پایان در جایگاه هشتم ایستاد. مبینی در چهار پرش ابتدایی خود به ترتیب ۶.۱۶، ۶.۱۶ و ۶.۱۲ و ۶.۱۳ متر پرید، پرش پنجم وی خطا شد و در پرش ششم نیز رکورد ۶.۰۱ متر را ثبت کرد و در نهایت فینال ماده پرش طول بازی‌های آسیایی را با قرار گرفتن در جایگاه هشتم به پایان رساند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56692092"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5922671/56692092?width=600&height=350"></script></div>



کمیته ملی المپیک ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پاداش روئینگ را واریز کرد

کمیته ملی المپیک روز گذشته مبلغ ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بابت پاداش مدال‌آوران رشته روئینگ در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به امور مالی فدراسیون روئینگ واریز کرد.

بر اساس مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، پاداش هر مدال طلا ۳ میلیارد تومان، نقره یک میلیارد تومان و برنز ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و در مدال‌های تیمی، این مبلغ به هر یک از اعضای تیم تعلق می‌گیرد.

بر همین اساس، پاداش مدال‌آوران روئینگ ایران به شرح زیر است:

- فاطمه مجلل: یک طلا و یک برنز؛ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

- کیمیا زارعی: یک طلا و یک نقره؛ ۴ میلیارد تومان

- زینب نوروزی: یک طلا و یک نقره؛ ۴ میلیارد تومان

- مهسا جاور: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

- سها فخری: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

- ساقی ملکی: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

- هنگامه کامیاب: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

- امیرحسین محمودپور: یک نقره؛ یک میلیارد تومان

در مجموع، ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان پاداش مدال‌آوران روئینگ محاسبه شده است.

همچنین بر اساس ضوابط پرداخت پاداش، مبلغی معادل ۵۰ درصد مجموع پاداش ورزشکاران، یعنی ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، به عنوان سهم کادر فنی در نظر گرفته شده است که فدراسیون روئینگ با صلاحدید خود این مبلغ را میان اعضای کادر فنی توزیع خواهد کرد.

به این ترتیب، مجموع پاداش ورزشکاران و کادر فنی روئینگ ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که روز گذشته از سوی کمیته ملی المپیک به حساب فدراسیون روئینگ واریز شد.

تیم ملی روئینگ ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با کسب ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.



واریز ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش کمیته ملی المپیک برای برنز بسکتبال سه‌نفره

کمیته ملی المپیک صبح امروز مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت پاداش مدال‌آوران بسکتبال سه‌نفره مردان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا۲۰۲۶ به حساب فدراسیون بسکتبال واریز کرد.

بر اساس مصوبه هیئت اجرایی، هر یک از چهار عضو تیم، محمدمهدی حیدری، صارم جعفری، بصیر مومنی و سیدمحمد غفاری، به دلیل کسب مدال برنز، ۴۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کنند و مجموع سهم ورزشکاران به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین ۸۰۰ میلیون تومان، معادل نیمی از پاداش ورزشکاران، سهم کادر فنی است که فدراسیون بسکتبال با صلاحدید خود آن را میان اعضای کادر فنی توزیع خواهد کرد.





مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان



* ریحانه کریمی (وزنه برداری)