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نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس سندی از عذرخواهی مالکان کشتیها برای عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس متن ایمیل عذرخواهی مالکان کشتیها برای عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را منتشر کرد.
متن این ایمیل به شرح ذیل است:
خطاب به: مقامات محترم PGSA
ما، مالکان کشتی، بدینوسیله رسماً عذرخواهی صمیمانه و توضیحات خود را در خصوص عبور غیرمجاز کشتی از تنگه هرمز تقدیم میکنیم.
صراحتاً اعلام میکنیم که این تخلف نه به دستور مالک کشتی انجام شده و نه ناشی از سهلانگاری فرمانده کشتی بوده است. این حادثه کاملاً در نتیجه دستورهای اجباری و مستقیم چارترکننده (Charterer) رخ داده است. چارترکننده از فرمانده کشتی خواسته بود که بلافاصله عبور از تنگه را انجام دهد، بدون آنکه اظهارنامه، تأییدیه و تشریفات عبور موردنیاز طبق مقررات PGSA تکمیل شود. فرمانده کشتی تحت فشار شدید تجاری، چارهای جز اجرای دستورهای چارترکننده نداشت و همین امر منجر به این تخلف رویهای شد.
ما کاملاً صلاحیت و اختیارات PGSA را بر آبهای تنگه هرمز و مقررات مربوط به مدیریت و کنترل تردد در این آبراه به رسمیت میشناسیم و به آن احترام میگذاریم. سیاست همیشگی ما این است که تمام کشتیهای تحت مدیریت ما بهطور کامل از مقررات تردد PGSA، رویههای اظهار و اعلام، و الزامات دریایی محلی تبعیت کنند.
ما بابت ناراحتی و مشکلات اداری ایجادشده برای آن اداره در نتیجه دستورات نادرست چارترکننده عمیقاً عذرخواهی میکنیم.
در ادامه نامه آمده است که ما همچنان کاملاً متعهد به رعایت مقررات هستیم و در شرایط دشوار فعلی، تقاضای حمایت مقامات مربوطه را داریم.
در پایان نیز درخواست میشود که PGSA عذرخواهی صمیمانه ما را بپذیرد و نام/مورد مربوط به این کشتی را از فهرست عدمانطباق (Non-Compliance List) حذف کند.