دویست و دهمین قرار خونخواهی امام شهید در شهرستان قرچک

مردم قرچک با حضور در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای حزب الله لبنان، وحدت میان مردم را مهمترین عامل موفقیت و پیروزی مقابل تروریست‌ های آمریکایی و صهیونی دانستند.