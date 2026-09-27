دویست و دهمین قرار خونخواهی امام شهید در شهرستان قرچک
مردم قرچک با حضور در میدان امام خمینی(ره) این شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای حزب الله لبنان، وحدت میان مردم را مهمترین عامل موفقیت و پیروزی مقابل تروریست های آمریکایی و صهیونی دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم همچنین ایجاد و هماهنگی جبهه مقاومت در پاسخ به حمله آمریکاییها به کشورمان در جنگ تحمیلی سوم را ارج نهادند و آن را یادگار رهبر شهید انقلاب دانستند که توانسته حالا در این نبرد تمدنی موجودیتی، جدیترین حرکت هماهنگ خود را به منصه ظهور برساند.