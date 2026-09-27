مرکز جامع سلامت شهدای سلامت سراب با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان با حضور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرکز جامع سلامت شهدای سلامت با هدف توسعه و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز در زمینی با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و در سه طبقه احداث شده و برای اجرای آن، اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد تومان به ارزش روز هزینه شده است.

مرکز جامع سلامت شهدای سلامت با حضور ۱۶ نفر از پزشکان، ماماها، پرستاران و کارشناسان سلامت، خدمات مورد نیاز مراجعان را در حوزه‌های مختلف بهداشتی و درمانی ارائه خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح این مرکز، بر ضرورت تقویت نظام ارجاع و ساماندهی فرآیند ارائه خدمات سلامت تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت باید در کنار ارتقای کیفیت خدمات و توجه به نظام ارجاع دنبال شود.