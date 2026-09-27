\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0648 \u0628\u0647\u200c \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0633\u06cc\u062f\u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0632\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\n\n