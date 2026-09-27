

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حساب رسمی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در فضای مجازی طی پیامی هشدار به مالکان کشتی درخصوص الزام شناور‌ها به تردد از مسیر‌های نامعتبر توسط برخی چارترر‌ها را اعلام کرد.

متن کامل پیام پی‌جی‌اس‌ای به این شرح است:

گزارش‌هایی به PGSA ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی چارتررها، شناورها را مجبور به تردد از مسیرهای نامعتبر می‌کنند. این کار علاوه بر ایجاد احتمال وقوع خسارت‌های مالی و جانی برای شناور، مالک، کاپیتان و خدمه، عبور آتی آن شناور از تنگه هرمز را نیز با محدودیت جدی مواجه می‌کند.



لازم است مالکان کشتی راجع به اینگونه اقدامات غیرقانونی از سوی برخی چارتررها دقت لازم را داشته باشند. همچنین، در صورت احراز تحلف چارتررها، این شرکت‌ها به فهرست عدم سازگاری (NCL) اضافه شده و عبور کلیه شناورهای مربوط به آن‌ها از تنگه‌هرمز با محدودیت مواجه خواهد شد.