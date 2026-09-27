دویست‌ونهمین شب اجتماع مردمی در میدان شهرداری رشت، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از وطن و رزمندگان برگزار شد.

عکاس : عباس عاشوری