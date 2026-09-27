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دویست‌ونهمین شب اجتماع مردم رشت در حمایت از وطن و رزمندگان

دویست‌ونهمین شب اجتماع مردمی در میدان شهرداری رشت، همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور اقشار مختلف مردم در حمایت از وطن و رزمندگان برگزار شد.
عکاس :عباس عاشوری
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ - ۰۰:۴۹
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برچسب ها: حماسه ، رشت ، اجتماع ، هفته دفاع مقدس
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