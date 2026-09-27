فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری حفاران غیر مجاز و کشف یک دستگاه فلزیاب در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ کامران حسنوند گفت:مأموران انتظامی پاسگاه کاکارضا شهرستان سلسله با اشراف اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، دو نفر را که در حال انجام حفاری غیرمجاز بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله افزود: از این افراد یکدستگاه خودرو توقیف و یک دستگاه فلزیاب و ابزار حفاری کشف شد.

سرهنگ حسنوند گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان سلسله معرفی شدند.