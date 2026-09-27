

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ علی اسدالهی گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع منطقه ی مرگسر،مأموران انتظامی پاسگاه بخش زز و ماهرو الیگودرز برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، عمدی بودن آتش‌سوزی را مشخص و شناسایی عامل یا عاملان این حادثه را در دستور کار قرار دادند.