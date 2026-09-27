مردم انقلابی و همیشه در صحنه ی شهرستان پردیس در دویست و دهمین تجمع شبانه خود و همزمان با دومین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، یاد و نام دبیرکل فقید حزبالله لبنان را گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران با در دست داشتن پرچمهای حزبالله و لبنان و تصاویر سیدحسن نصرالله، بر تداوم راه مقاومت تأکید کردند و ماندگاری فرهنگ مقاومت را نتیجه ایستادگی ملتهای منطقه و پیوند میان جریانهای مقاومت دانستند.
شرکتکنندگان، سیدحسن نصرالله را از چهرههای تأثیرگذار در شکلگیری و تقویت جبهه مقاومت در منطقه عنوان کردند.