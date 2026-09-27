دویست‌ و دهمین شب تجمعات مردمی شهرستان پردیس

مردم انقلابی و همیشه در صحنه ی شهرستان پردیس در دویست‌ و دهمین تجمع شبانه خود و همزمان با دومین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، یاد و نام دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان را گرامی داشته شد.