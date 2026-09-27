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بزرگراه دالکی ـ کنارتخته بهطول ۱۴ کیلومتر، ۷۷ درصد پیشرفت دارد و بهگفتۀ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در بازدید از ساخت یکی از پلهای بزرگراه دالکی ـ کنارتخته به خبرنگار صداوسیما گفت: کار مطالعات و ساخت بزرگراه دالکی کنارتخته از نزدیک به ۱۵ سال پیش آغاز شد و تا پیش از دولت وفاق ملی ۳۰ درصد پیشرفت داشت که با سفر رئیسجمهور به استان بوشهر یکی از مصوبات سفر، تکمیل همین بزرگراه بود.
شاپور رجایی افزود: با پیگیریهای استانی و ملی و انجام کار ساخت که حتی در زمان جنگ تحمیلی سوم نیز تعطیل نشد، میزان پیشرفت این بزرگراه اکنون ۷۷ درصد است و اگر تخصیص منابع بهموقع انجام شود، تا پایان امسال یعنی اسفند ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
او درباره ویژگیهای فنی بزرگراه هم گفت: بزرگراه در یک منطقه کوهستانی است که نیاز به خاکبرداری داشت و برای این کار ۲.۵ میلیون مترمکعب خاکبرداری در طول مسیر انجام شده است.
رجایی اضافه کرد: افزون بر این، بزرگراه دالکی کنارتخته سه رشته تونل دارد که رویهمرفته ۹۰۰ متر هستند و حفاری آنها مشکل بود؛ اما با تخصص و تلاش پیمانکاران اکنون همگی انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: این مسیر سه پل و ۳۴ ابنیه فنی دارد که ابنیهها ساخته شده و پلها نیز تا پایان پاییز به پایان میرسند.
رجایی گفت: بخشی از عملیات خاکریزی جاده نیز در زمستان انجام میشود و پس از آن آسفالت آن ریخته میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار درباره اعتبار این طرح هم گفت: تأمین مالی این بزرگراه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و اکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد اعتبار جدید برای آن قطعات نیاز است.
رجایی ادامه داد: اعتبار ملی تقویت شده و نفت هم کمک کرده است. همچنین از محل متوازن ملی هم کمکهای خوبی رسیده است.
بهگفته معاون استاندار بوشهر، با بهرهبرداری از این بزرگراه مسیر برگشت به استان ۱۱ کیلومتر کوتاهتر میشود و سالانه از مرگومیر ۴۰ نفر در رخدادهای جادهای در این مسیر نیز پیشگیری میشود.