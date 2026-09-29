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با آغاز فصل برداشت زغالاخته در شهرستان ابهر، باغات سرسبز روستای قشلاق مرشون بار دیگر میزبان میوههای سرخ و آبدار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ برداشت زغالاخته در ۶۰ هکتار از باغهای روستای قشلاق مرشون ابهر آغاز شده است.
پیش بینی میشود امسال ۱۲۰ تن زغال اخته برداشت و روانه بازار شود.
با آغاز فصل برداشت زغالاخته در شهرستان ابهر، باغات سرسبز روستای قشلاق مرشون بار دیگر میزبان میوههای سرخ و آبدار شدند.
زغال اخته در استان های قزوین ،آذربایجان شرقی و استانهای شمالی کشور تولید می شود که در استان زنجان فقط در روستای قشلاق مرشون این محصول خوش و آب رنگ برداشت و روانه بازار می شود.