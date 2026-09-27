دادستان عمومی و انقلاب زنجان از شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، مدافع امنیت، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دادستان عمومی و انقلاب زنجان از شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، مدافع امنیت، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: متهمان با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان،با اشاره به اینکه در پی شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، پیگیری ویژه و سریع پرونده این حادثه آغاز شد، افزود: سرهنگ دوم مجید بهرامی در مسیر انجام وظیفه و در خط مقدم مبارزه با قاچاقچیان و صیانت از امنیت و آرامش جامعه به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده پس از وقوع این حادثه افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از ساعات ابتدایی، عوامل دخیل در این موضوع ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

عباسی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند و دستورات لازم برای تسریع در تکمیل تحقیقات و انجام رسیدگی‌های قضایی مربوطه نیز صادر شده است.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با عوامل این حادثه تصریح کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری کرده و روند تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهید مجید بهرامی، برای این شهید والامقام علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای خانواده و بازماندگان وی صبر جمیل و اجر الهی مسئلت کرد.