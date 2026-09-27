به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم بزرگداشت هفتمین روز ارتحال مرجع عالیقدر شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، با حضور علما و اعضای بیت این مرجع عالیقدر در زنجان برگزار می‌شود.

این مراسم روز دوشنبه ۶ مهرماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی سخنران این مراسم است و اعضای بیت مکرم آیت‌الله شبیری زنجانی و جمعی از علمای حوزه‌های علمیه کشور نیز در این آیین حضور خواهند داشت.