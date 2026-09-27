رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» با حضور ۵۰ هزار نفر، ۹ مهرماه با هدف نمایش اقتدار و آمادگی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از پیش‌بینی حضور ۵۰ هزار نفر در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» در زنجان خبر داد.

سرهنگ محمد فروزنده، با اشاره به یکی از برنامه‌های محوری هفته دفاع مقدس گفت: رزمایش اقتدار «جان‌فدایان ایران امام رضایی» با حضور گسترده بسیجیان و نیرو‌های مردمی در استان زنجان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این برنامه پیش‌ از این نیز در استان برگزار شده است و امسال پیش‌بینی و انتظار ما این است که ۵۰ هزار نفر از «جان‌فدایان ایران امام رضایی» در شهر زنجان در این رزمایش اقتدار حضور پیدا کنند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: رزمایش اقتدار «جان‌فدایان ایران امام رضایی» ۹ مهرماه از ساعت ۹ صبح در خیابان شهید قره‌جلو، جنب اداره راهداری برگزار خواهد شد.

جانشین سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: محور اصلی این رویداد، حفاظت از ایران و تبعیت از ولایت است و هدف آن اعلام آمادگی و ایثار مردم استان برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی و ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

سرهنگ فروزنده با دعوت از عموم شهروندان استان گفت: تمام علاقه‌مندان، ثبت‌نام‌کنندگان در پویش سراسری «جان فدا»، بسیجیان سازمان‌یافته و همه آزادگان و غیرتمندان استان زنجان دعوت شده‌اند تا با حضور پرشور خود در این رویداد، برگ تازه‌ای از افتخارآفرینی استان را رقم بزنند.

جانشین سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: این نمایش اقتدار، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد؛ مردم ایران و به‌ویژه زنجان، همواره آماده ایثار و جان‌فشانی برای کشور و امام رضا (ع) بوده‌اند و این مسیر را باقدرت ادامه خواهند داد.