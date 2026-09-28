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عکس‌های منتخب خبری / ۶ مهر ۱۴۰۵

این مجموعه دریچه ایست به وقایع دنیا در روز‌های گذشته. سند تصویری از رویداد‌ها و زیبایی‌های جهان که عکاسان خبری آنها را از طریق رسانه‌ها با مخاطبان به اشتراک گذاشتند.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ - ۱۰:۰۴
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برچسب ها: منتخب ، عکس منتخب ، عکس خبری
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