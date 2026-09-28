این مجموعه دریچه ایست به وقایع دنیا در روز‌های گذشته. سند تصویری از رویداد‌ها و زیبایی‌های جهان که عکاسان خبری آنها را از طریق رسانه‌ها با مخاطبان به اشتراک گذاشتند.

عکاس : دریافتی