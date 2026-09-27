مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان از صدور بیش از هزار و ۴۰۰ پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه تخصصی در استان صادر شده است.

صدور بیش از هزار و ۴۰۰ پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو در سال ۱۴۰۵

صدور بیش از هزار و ۴۰۰ پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعید بدوی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور بیش از هزار و ۴۰۰ پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو در گیلان صادر شد و تعداد پروانه‌های تخصصی صادرشده امسال در استان به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ فقره رسیده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت صدور پروانه‌های تخصصی مشاوران املاک و خودرو در شهرستان‌های گیلان، افزود: رشت با ۲ هزار و ۳۹۱ پروانه تخصصی، بیشترین تعداد پروانه صادرشده و آستانه اشرفیه با ۵ پروانه تخصصی کم‌ترین پروانه تخصصی در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با تأکید بر ضرورت فعالیت قانونی مشاوران املاک و خودرو، گفت: اشتغال به این حرفه‌ها منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و همچنین پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

سعید بدوی هدف از صدور پروانه تخصصی برای حرفه‌ها را ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و خودرو، افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها و ارتقای سطح تخصص فعالان این حوزه عنوان کرد.

وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی برای نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو، گفت: بر اساس این دستورالعمل، مشاوران املاک به دو درجه تقسیم می‌شوند و برای مشاوران املاک درجه دو، در تنظیم برخی قرارداد‌ها محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان گفت: آگاهی فعالان صنفی و شهروندان از الزامات قانونی فعالیت مشاوران املاک و خودرو می‌تواند در ساماندهی این حوزه و پیشگیری از انجام معاملات از سوی افراد بدون مجوز مؤثر باشد.