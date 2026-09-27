به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان لرستان در بازدید میدانی از منطقه‌ی زیباکنار خرم‌آباد، به مدیریت شهری برای رفع نواقص زیرساختی و تسریع در اجرای طرح های عمرانیِ معطل‌مانده تذکر داد.

صادق حیدری با ابلاغ دستور قضایی لازم برای بهبود وضعیت این منطقه و تأکید بر لزوم ارتقای سلامت و امنیت عمومی، از مسئولان شهری خواست تا در اسرع وقت نسبت به تنظیف حریم رودخانه خرم‌رود، ترمیم و بازسازی مسیر پیاده‌روی شهروندان، ساماندهی فضای سبز ،رسیدگی به وضعیت درختان بوستان ها و ایجاد سیستم اصولی دفع فاضلاب‌های سطحی اقدام کنند.

وی گفت:همچنین دستور ویژه برای حصارکشی اطراف دریاچه مهتاب شهر خرم‌آباد صادر شد تا از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.

حیدری با اشاره به وضعیت طرح پل جهادگران و انتقاد از طولانی شدن روند اجرای آن افزود:مقرر شد شهرداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل قانونی انتخاب پیمانکار را تکمیل و عملیات اجرایی ساخت پل را آغاز کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان با بیان اینکه نظارت دستگاه قضایی بر روند اجرای این دستورها به‌صورت نامحسوس و مستمر ادامه داردتأکید کرد: در صورت هرگونه کوتاهی، سستی یا تفریط در انجام وظایف قانونی و رفع نکردن نقایص اعلام‌شده، با عوامل خاطی بدون هیچ‌گونه اغماض و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.