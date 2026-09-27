دستور قضایی برای تعیین تکلیف طرح پل جهادگران خرمآباد
معاون حقوق عامه دادستان مرکز لرستان بر ضرورت ایمنسازی دریاچه مهتاب تا تعیین تکلیف طرح پل جهادگران در شهرستان خرم آباد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان لرستان در بازدید میدانی از منطقهی زیباکنار خرمآباد، به مدیریت شهری برای رفع نواقص زیرساختی و تسریع در اجرای طرح های عمرانیِ معطلمانده تذکر داد.
صادق حیدری با ابلاغ دستور قضایی لازم برای بهبود وضعیت این منطقه و تأکید بر لزوم ارتقای سلامت و امنیت عمومی، از مسئولان شهری خواست تا در اسرع وقت نسبت به تنظیف حریم رودخانه خرمرود، ترمیم و بازسازی مسیر پیادهروی شهروندان، ساماندهی فضای سبز ،رسیدگی به وضعیت درختان بوستان ها و ایجاد سیستم اصولی دفع فاضلابهای سطحی اقدام کنند.
وی گفت:همچنین دستور ویژه برای حصارکشی اطراف دریاچه مهتاب شهر خرمآباد صادر شد تا از بروز حوادث احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.
حیدری با اشاره به وضعیت طرح پل جهادگران و انتقاد از طولانی شدن روند اجرای آن افزود:مقرر شد شهرداری در کوتاهترین زمان ممکن مراحل قانونی انتخاب پیمانکار را تکمیل و عملیات اجرایی ساخت پل را آغاز کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان مرکز استان با بیان اینکه نظارت دستگاه قضایی بر روند اجرای این دستورها بهصورت نامحسوس و مستمر ادامه داردتأکید کرد: در صورت هرگونه کوتاهی، سستی یا تفریط در انجام وظایف قانونی و رفع نکردن نقایص اعلامشده، با عوامل خاطی بدون هیچگونه اغماض و بر اساس موازین قانونی برخورد خواهد شد.