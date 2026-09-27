تکمیل زائرسرای افلاک لرستان در مشهد تا پایان سال ۱۴۰۵
استاندار لرستان گفت:زائرسرای زائران لرستانی در مشهد مقدس تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید سعید شاهرخی، در بازدید از روند اجرای زائرسرای امام رضا(ع)افلاک لرستان گفت:این طرح با هدف رفاه حال هماستانیها و زائران امام رضا (ع)، با مشارکت خیران، بزرگان شهر و مجموعههای مختلف در حال ساخت است .
استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت کاری مناسب زائرسرای افلاک افزود:برنامه ریزی شده عملیات ساختاین زائر سرا تا پایان سالجاری به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برسد و پس از آن در سال آینده مراحل تجهیز انجام شود تا این مجموعه در اختیار مردم قرار گیرد.ب
وی بیان کرد: تاکنون برای ساخت زائرسرای افلاک در مشهد مقدس ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده و تلاش میکنیم عملیات ساختمانی این طرح تا پایان امسال به طور کامل به اتمام برسد.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی برای تکمیل این طرح گفت: دستگاههای مسئول باید موضوع انشعابات مورد نیاز زائرسرا را پیگیری و روند اجرای آن را تسریع کنند.
شاهرخی همچنین از هیئات امنا، خیران، مردم، شورای اسلامی شهر و شهردار خرمآباد و دیگر مجموعههایی که در اجرای این طرح مشارکت داشتهاند. قدردانی کرد.
وی گفت: ساخت زائرسرای افلاک در مشهد مقدس اقدامی برای رفاه حال شهروندان لرستانی و فراهم کردن امکان اقامت آنان در زمان زیارت حضرت ثامن الحجج (ع) است و تکمیل این مجموعه نیازمند استمرار همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکتکنندگان خواهد بود.