به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی، در بازدید از روند اجرای زائرسرای امام رضا(ع)افلاک لرستان گفت:این طرح با هدف رفاه حال هم‌استانی‌ها و زائران امام رضا (ع)، با مشارکت خیران، بزرگان شهر و مجموعه‌های مختلف در حال ساخت است .

استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت کاری مناسب زائرسرای افلاک افزود:برنامه ریزی شده عملیات ساختاین زائر سرا تا پایان سالجاری به پیشرفت ۱۰۰ درصدی برسد و پس از آن در سال آینده مراحل تجهیز انجام شود تا این مجموعه در اختیار مردم قرار گیرد.ب



وی بیان کرد: تاکنون برای ساخت زائرسرای افلاک در مشهد مقدس ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده و تلاش می‌کنیم عملیات ساختمانی این طرح تا پایان امسال به طور کامل به اتمام برسد.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل این طرح گفت: دستگاه‌های مسئول باید موضوع انشعابات مورد نیاز زائرسرا را پیگیری و روند اجرای آن را تسریع کنند.

شاهرخی همچنین از هیئات امنا، خیران، مردم، شورای اسلامی شهر و شهردار خرم‌آباد و دیگر مجموعه‌هایی که در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند. قدردانی کرد.