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براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگش شهریور ماه سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.
اعتبار کالابرگ شهریور ماه به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که در حساب سرپرست خانوار شارژ شده است و هموطنان می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
بر این اساس، پنجم، پانزدهم و بیستوپنجم هر ماه، کمک معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوار بر اساس انتهای کدهای ملی واریز میشود، این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.
مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است و مهلت استفاده از اعتبار این کمک معیشت یک ماه است.