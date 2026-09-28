به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا همچنان ماندگاری هوای گرم گاهی همراه با افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌گردد.

وی ادامه داد: از چهارشنبه تا آخر هفته با شمالی شدن جریانات افزایش ابر، افزایش سرعت باد با احتمال گردوخاک و کاهش نسبی دما مورد انتظار است، طی بعدازظهر امروز دوشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی احتمال ضعیف بارش پراکنده وجود دارد.