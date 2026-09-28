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رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیت شهرهای خواهرخوانده گفت: میتوان با بازتعریف کارکرد روابط خواهرخواندگی و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی و گردشگری، این شهرها را به دروازهای برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری یزد به گردشگران بینالمللی تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ بیبی فاطمه حقیرالسادات با اشاره به برگزاری جلسه مجازی با مسئولان شهری گیومری ارمنستان اظهار کرد: در این نشست، ظرفیتهای گردشگری، بافت تاریخی و معماری گیومری و زمینههای توسعه همکاری میان دو شهر مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیتهای تاریخی و گردشگری یزد نیز معرفی شد.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد بابیان اینکه گیومری پس از ایروان، دومین شهر بزرگ ارمنستان است، افزود: این شهر از بافت تاریخی و معماری ویژهای برخوردار است و ساختمان شهرداری گیومری نیز در میدان وارتادنس و در محدودهای شاخص قرار دارد. وجود دو کلیسا، نورپردازی مناسب و سنگفرش خیابانهای اطراف، این محدوده را به یکی از نقاط قابلتوجه برای حضور گردشگران تبدیل کرده است.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به ظرفیت چنین فضاهایی برای معرفی شهرهای خواهرخوانده گفت: با وجود خواهرخواندگی گیومری و یزد، در فضای پیرامون ساختمان شهرداری این شهر، نشانه یا المان مشخصی از یزد دیده نمیشود و میتوان از این ظرفیت برای معرفی هویت، تاریخ، معماری و جاذبههای گردشگری یزد استفاده کرد.
حقیرالسادات ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرحشده، ایجاد نمادی از یزد در ساختمان شهرداری گیومری یا یکی از فضاهای شاخص مقابل آن است که میتواند یک بادگیر همراه با توضیحاتی درباره پیشینه تاریخی، معماری و ظرفیتهای گردشگری یزد باشد.
وی تأکید کرد: معرفی یزد نباید صرفاً به نصب یک المان محدود شود، بلکه میتوان مجموعهای از اقدامات فرهنگی و گردشگری را در قالب روابط خواهرخواندگی دنبال کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد افزود: تولید و انتشار فیلمهای معرفی یزد، تهیه محتوای چندرسانهای، معرفی جاذبههای تاریخی و گردشگری و برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی و گردشگری ازجمله اقداماتی است که میتواند ارتباط میان شهرهای خواهرخوانده را به فرصتی واقعی برای معرفی یزد تبدیل کند.
وی با اشاره به شهر خیوه بهعنوان یکی دیگر از شهرهای خواهرخوانده یزد گفت: خیوه نیز از شهرهای تاریخی و گردشگر پذیر است و گردشگران مختلفی از آن بازدید میکنند؛ بنابراین میتوان با ایجاد نشانهای از یزد یا ارائه محتوای مناسب، زمینه آشنایی گردشگران این شهر با ظرفیتهای یزد را فراهم کرد.
حقیرالسادات با تأکید بر ضرورت بازتعریف کارکرد روابط خواهرخواندگی اظهار کرد: خواهرخواندگی زمانی میتواند اثر واقعی خود را نشان دهد که از یک ارتباط رسمی و تشریفاتی فراتر رفته و به همکاریهای عملی در حوزههایی مانند گردشگری، فرهنگ، اقتصاد و علم منجر شود.
او خاطرنشان کرد: یزد در حوزههایی همچون بافت تاریخی، معماری، گردشگری، علم و اقتصاد از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و باید از ارتباط با شهرهای خواهرخوانده برای معرفی این توانمندیها در سطح بینالمللی استفاده کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: گردشگرانی که به شهرهایی مانند گیومری و خیوه سفر میکنند، میتوانند با برنامهریزی هدفمند با یزد نیز آشنا شوند و از این مسیر، شبکه شهرهای خواهرخوانده به بستری برای معرفی یزد، افزایش شناخت گردشگران خارجی و تقویت همکاریهای بینالمللی شهر تبدیل شود.