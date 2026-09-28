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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردکان از مهروموم یک واحد نانوایی متخلف به دلیل فروش غیرقانونی آرد خبر داد و گفت: با هرگونه انحراف در توزیع آرد یارانهای و تضییع حقوق مردم، قاطعانه و مطابق قانون برخورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رجبیزاده اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر عملکرد نانواییها و با دستور دادستان شهرستان، بازرسی مشترک جهاد کشاورزی، فرمانداری و اتحادیه نانوایان از واحدهای نانوایی اردکان انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازرسی، یک واحد نانوایی به دلیل فروش غیرقانونی آرد شناسایی و پس از احراز تخلف و طی مراحل قانونی، با تأکید و دستور دادستان مهروموم شد.
رجبیزاده با تأکید بر اینکه آرد یارانهای و سهمیهای متعلق به مردم است، تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش غیرمجاز آرد، انحراف در توزیع، کمفروشی، رعایت نکردن وزن چانه و نرخهای مصوب، تخلف جدی محسوب میشود و با واحدهای متخلف مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردکان ادامه داد: به تمامی نانواییها تأکید شده است که فعالیت آنها منوط به رعایت کامل قوانین، ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی است و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر تشکیل پرونده، اقدامات قانونی از جمله مهروموم واحد متخلف در دستور کار قرار میگیرد.
وی از تداوم بازرسیهای مشترک و سرزده از نانواییهای شهرستان خبر داد و گفت: دستگاههای نظارتی با جدیت بر نحوه توزیع آرد و عرضه نان نظارت دارند و اجازه نخواهند داد حقوق مردم در زمینه آرد و نان یارانهای تضییع شود.
رجبیزاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده کمفروشی، فروش غیرقانونی آرد یا سایر تخلفات، مراتب را از طریق شمارههای زیر گزارش کنند:
اتحادیه نانوایان شهرستان اردکان: ۰۹۱۳۴۵۲۰۱۴۰
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردکان: ۰۳۵۳۲۲۲۲۶۶۲