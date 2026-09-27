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کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه هشتم مهر در ساعات بعد از ظهر پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.
راضیه پیله وران افزود: برای روزهای سهشنبه تا پنجشنبه سرعت وزش باد در برخی ساعات به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظهای میرسد که سقوط اشیا سبک و آسیب به سازههای موقت شهری از خطرات این شرایط جوی در استان خواهد بود.