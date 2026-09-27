به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه هشتم مهر در ساعات بعد از ظهر پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.



راضیه پیله وران افزود: برای روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه سرعت وزش باد در برخی ساعات به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای می‌رسد که سقوط اشیا سبک و آسیب به سازه‌های موقت شهری از خطرات این شرایط جوی در استان خواهد بود.











