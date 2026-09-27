هیئت والیبال استان اصفهان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود در یک حرکت ارزشمند همراه با انجمن پارکینسون و آلزایمر اصفهان بیماران این انجمن را دعوت به ورزش کردند تا مسیری برای بهبودی آنها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بیمارانی که شوق و علاقه آنها به ورزش مثال زدنی است و خوب فهمیده‌اند ورزش تا حدودی می‌تواند برای بهبودی بیماری آنها موثر باشد.

در حال حاضر در استان اصفهان نزدیک به ۶ هزار مبتلا به بیماری پارکینسون شناسایی شده‌اند که حضور آنها در ورزش می‌تواند زمینه ساز بهبودی آنها باشد.