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دومین جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان در شهرستان کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان با اشاره به اینکه کشاورزی فعال، محصول انگور مرغوب و آسمان صاف و روشن با قرارگیری رصدخانهی ملی ایران دلیل برگزاری این جشنواره بودگفت: معرفی بناهای تاریخی، گویش محلی و لباسهای سنتی این منطقه از دیگر اهداف این مراسم بود.
مجتبی راعی با اشاره به برگزاری کاروان عروسی سنتی در جشنواره افزود: بازیهای بومی و محلی، موسیقی سنتی، نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی و رصد آسمان از دیگر برنامههای بودند که در دومین جشنواره تاک و افلاک برگزار شد.
وجود بیش از ۱۰ اثر ثبتی، صنایع دستی و ده رویداد فرهنگی از دیگر ظرفیتهای گردشگری منطقه کامو و چوگان است.