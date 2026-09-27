دومین جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان در شهرستان کاشان برگزار شد.

دومین جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان

دومین جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان با اشاره به اینکه کشاورزی فعال، محصول انگور مرغوب و آسمان صاف و روشن با قرارگیری رصدخانه‌ی ملی ایران دلیل برگزاری این جشنواره بودگفت: معرفی بنا‌های تاریخی، گویش محلی و لباس‌های سنتی این منطقه از دیگر اهداف این مراسم بود.

مجتبی راعی با اشاره به برگزاری کاروان عروسی سنتی در جشنواره افزود: بازی‌های بومی و محلی، موسیقی سنتی، نمایشگاه صنایع دستی و غذا‌های سنتی و رصد آسمان از دیگر برنامه‌های بودند که در دومین جشنواره تاک و افلاک برگزار شد.

وجود بیش از ۱۰ اثر ثبتی، صنایع دستی و ده رویداد فرهنگی از دیگر ظرفیت‌های گردشگری منطقه کامو و چوگان است.