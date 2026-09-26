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با توجه به پیشبینی بارشهای پاییزی، تراز آبهای زیرزمینی استان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: با توجه به پیشبینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی بارشهای پاییزی، تراز آبهای زیرزمینی استان نیز در همین حدود افزایش مییابد.مجید رستگاری اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۵ شهریور، ۴۵۱.۳ میلیمتر بارش در آذربایجانغربی ثبت شده که در مقایسه با پارسال، ۵۷ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی افزود: همچنین میزان بارشهای ثبتشده نسبت به میانگین بلندمدت ۲۶ درصد بیشتر است که تداوم این وضعیت میتواند در بهبود شرایط منابع آبی استان مؤثر باشد.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی برای فصل پاییز اضافه کرد: بر اساس این پیشبینیها، انتظار میرود بارشهای پاییزی استان ۲۰ تا ۳۰ درصد بیشتر از شرایط معمول باشد.رستگاری گفت: افزایش بارندگی، در صورت تحقق پیشبینیها و فراهم بودن شرایط نفوذ آب در زمین، میتواند به تغذیه بیشتر سفرههای زیرزمینی منجر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان خاطرنشان کرد: ادامه روند مناسب بارندگی در کنار مدیریت برداشت و مصرف آب ، کمک موثری در تقویت منابع زیرزمینی و بهبود وضعیت آبخوانهای استان است.