به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،روايت، روايت پرچم داري نسل ديروز تا به امروز است ، همان جواناني که پرچم را در سال هاي دفاع مقدس برافراشته کردند براي فتح قله هاي پيشرفت ايران عزيز.

حالا هم جوانان امروز براي اين پرچم جان مي دهند مثل سر باز وطن که پاي لانچر دو دست و دوپايش را جا گذاشت.

اين است مفهوم ايستادگي ومقاومت براي هر ايراني ...