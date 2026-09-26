پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: طی ماههای گذشته وضعیت تأمین شیرخشک مطلوب بوده و کمبود خاصی در انواع شیرخشکهای غیررژیمی و رژیمی وجود نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهرام شعیبی مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تأمین شیرخشک در کشور اظهار کرد: حتی در شرایط جنگی و با وجود افزایش مسافرتها و جابهجایی جمعیت، با هماهنگی شرکتهای پخش، دانشگاههای علوم پزشکی و معاونتهای غذا و دارو و با انجام نظارتهای لازم، کمبود قابلتوجهی در تأمین شیرخشک مورد نیاز مردم ایجاد نشد.
وی افزود: هنگام دریافت شیرخشک، کدی برای فرد ارسال میشود و از این طریق بررسی میشود که دریافتکننده، والد نوزاد باشد. این سازوکار با هدف رساندن شیرخشک به مصرفکننده واقعی و جلوگیری از ورود آن به چرخه سودجویی اجرا میشود.
شعیبی ادامه داد: سهمیه شیرخشک برای هر نوزاد بهصورت جداگانه تعیین میشود و قابل واگذاری نیست؛ بنابراین سهمیه نوزادی که به هر دلیل از شیرخشک استفاده نمیکند، به نوزاد دیگری منتقل نخواهد شد.
مدیرکل امور فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: برای نوزادان زیر شش ماه سهمیه مشخصی در نظر گرفته میشود و میزان مصرف معمول نیز در تعیین سهمیه مورد توجه قرار میگیرد. بهعنوان نمونه، میزان مصرف معمول حدود هشت بطری در ماه است.
اجرای این سازوکار با هدف جلوگیری از خروج شیرخشک از زنجیره رسمی، کنترل عرضه خارج از شبکه و کاهش امکان سوءاستفاده از سهمیه اختصاصیافته به نوزادان انجام میشود.