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معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی، از سخنرانی عزتمندانه رئیسجمهور دکتر پزشکیان در سازمان ملل قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در یادداشتی نوشت:
سخنرانی عزتمندانه، شجاعانه و شفاف دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیانگر اقتدار ملت ایران و مواضع روشن آن در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشور و همچنین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی بود.
ایشان با بیان صریح واقعیتها و خواستههای نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت غیور ایران به جهانیان نشان داد، ملت ما همواره با انسجام، وحدت و همبستگی در عین اینکه به دنبال صلح شرافتمندانه است ولی در صورت عدم تحقق خواسته هایش و برای صیانت از ارزشها و کیان جامعه با تمام توان و ظرفیت در برابر هرگونه ظلم و تعدیگری ایستادگی میکند.
ملت ایران در طول سالهای گذشته هزینههای سنگینی در مسیر دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور پرداخته و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران بخش مهمی از این واقعیت تاریخی را نمایندگی میکنند. از این رو، بیان مظلومیت شهدا و قربانیان حملات، بهویژه کودکان و دانشآموزان در مجامع بینالمللی، اهمیتی مضاعف دارد که رئیس جمهور به خوبی در بیانات خود به این موضوع اشاره داشتند.
خانواده شهدا و ایثارگران و خادمان این قشر معزز در بنیاد شهید و امور ایثارگران این اقدام شجاعانه و اهتمام جدی ایشان در دفاع از حقوق ملت ایران در برابر افکار عمومی جهان را پاس میدارد و صمیمانه قدردانی مینماید.