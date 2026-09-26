هیئت اعزامی شورای عالی قرآن با حضور در شهرستان میناب و سیریک، ضمن تجلیل از یاد شهدای حادثه تروریستی اخیر، آخرین هدیه تبرکی رهبر شهید را در محفلی باشکوه میان خانواده‌های شهدا و قاریان قرآنی تقدیم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هیئتی متشکل از معاون شورای عالی قرآن، قاریان ممتاز و فعالان حوزه قرآن، در مأموریتی معنوی به شهرستان‌های میناب و سیریک سفر کردند تا ضمن ابراز همبستگی با خانواده‌های آسیب‌دیده از حملات اخیر، برنامه‌های قرآنی ویژه‌ای را اجرا کنند.

این هیئت در نخستین بخش از برنامه، با حضور در بندر کوهستک (از توابع سیریک)، وارد منزل آسیب‌دیده از حملات موشکی اخیر شد؛ خانه‌ای که در پی حادثه تروریستی، مخروبه شده و خانواده‌های ساکن آن در سوگ عزیزان خود نشسته‌اند. اعضای هیئت ضمن تلاوت آیاتی از قرآن کریم در محل حادثه، بر همبستگی همگانی با این خانواده‌ها تأکید کردند.

در ادامه این مأموریت، هیئت قرآنی با حضور در مدرسه «شجره طیبه» و دیدار با خانواده شهدا، ضمن تجلیل از یاد دانش‌آموزان و معلمان جان‌باخته، به تلاوت آیات الهی پرداختند.

تحویل آخرین هدیه رهبر شهید

در بخش پایانی، محفل باشکوه «انس با قرآن» در گلزار شهدای میناب با حضور پرشور خانواده شهدا و مسئولان محلی برگزار شد. در این مراسم، محمدتقی میرزاجانی، معاون شورای عالی قرآن، در سخنانی یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه را گرامی داشت.

وی در بخشی از سخنان خود به حادثه‌ای نمادین اشاره کرد و گفت: «در جریان درخواست‌های تبرکی قاریان از رهبر شهید در ماه رمضان گذشته، چهار انگشتر به عنوان هدیه ایشان برای چهار تن از قاریان (دانش‌آموز، دانشجو و طلبه) در نظر گرفته شده بود که قرار بود در جلسه‌ای دیگر تحویل داده شود؛ اما وقوع حادثه تروریستی و شهادت رهبر بزرگوار، این روند را تغییر داد. امروز فرصتی فراهم شد تا آخرین هدیه تبرکی ایشان را در این جمع نورانی به این عزیزان تقدیم کنیم.»