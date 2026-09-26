رویداد ملی ایران جان، روایتی از استان مرکزی است و با ارائه عنوان پیشنهادی تداعی‌گر هویتِ منحصر به فرد، برنده جایزه نقدی خواهید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رویداد ملی ایران جان؛ روایتی از قلب تپنده ایران، استان مرکزی، در هفته آخر مهرماه جاری برگزار می‌شود.

در این رویداد ملی، ما نیازمند شعاری هستیم که تداعی‌گر هویتِ منحصر به فردِ استان باشد.

شعاری که همزمان «گذشته‌ پر افتخارِ مفاخر» و «آینده‌ روشنِ اقتصادی» ما را در بر بگیرد.

از شما همراهان گرامی، فرهیختگان و هم‌استانی‌های عزیز

دعوت می‌کنیم در این رویداد با ما مشارکت نمایید.

پیشنهاد گروه محتوایی سه شعار ذیل می‌باشد:

۱. «استان مرکزی؛ سرزمین آفتاب انقلاب؛ مهد دانایی و توانایی»

۲. «استان مرکزی؛ دیار سرآمدان، پیشران اقتصاد ایران»

۳. «استان مرکزی؛ مهد مفاخر، قطب صنعتی و کشاورزی»

اگر موافق آن هستید شماره هر شعار را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۰۸۶۴ ارسال نمایید در غیر این صورت پیشنهاد خود را به همین شماره ارسال نمایید.

شعار‌های پیشنهادی باید کوتاه، آهنگین و معرف ظرفیت‌های

استان باشند.

مهلت ارسال: ۶ مهرماه ۱۴۰۵

به قید قرعه به ده نفر جایزه‌ی یک میلیون تومانی اهدا خواهد شد.