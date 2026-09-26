دومین همایش زنان کویر، آسمان ایثار درفرهنگ وهنرکرمان برگزار و از مادران دو دانش آموز شهید جنگ رمضان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، استاندار کرمان در این همایش گفت: جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان نشان داد همچنان روحیه ایثار و مقاومت در جامعه وجود دارد و نقش زنان در میدان و پشتیبانی از رزمندگان نشان میدهد روحیه ایثار و فداکاری در خانواده‌ها همچنان زنده است.

آقای طالبی تاکید کرد:بایستی مفاهیم دفاع مقدس با زبان نو به نسل جدید منتقل شود واین جنگ‌نسل جوان ما را با صحنه واقعی تجاوزگری و وحشی گری دشمن اشنا کرد.

سرهنگ پاداش مدیر کل حفظ اثار دفاع مقدس استان هم در این همایش گفت:امروز ما مدیون مادران شهدا هستیم که نقش بی بدیلی در تربیت فرزندانشان داشتند و نگاه رهبر شهید اینگوته بود که باید با زبان هنر ایثارگری‌های دلاورمردان خود را به نسل جوان منتقل کرد.

وی با برشمردن نقش زنان در دفاع مقدس از زنان جامعه ایرانی قدردانی کرد وگفت: باید بدانیم که زن دفاع مقدس در طول جنگ و ساختن زندگی پس از جنگ بسیار تاثیر گذار بوده و در موضوعات اجتماعی و اقتصادی نقش افرینی می‌کند.

در این همایش از مادران دو دانش اموز شهید جنگ رمضان به نام‌های شهیدان امیر محمد احمدی کوهبنانی و محمد مهدی حسین خانی تجلیل شد.