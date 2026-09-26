همزمان با هفته دفاع مقدس، کارگاه تولیدی صنایع چوب در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی و با حمایت و اعطای تسهیلات اشتغال زایی معاونت بسیج سازندگی در شهرستان گلوگاه به بهره‌برداری رسید.

دست‌های جهادگران، چرخ تولید را به حرکت درآورد

دست‌های جهادگران، چرخ تولید را به حرکت درآورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دفاع مقدس، کارگاه تولیدی صنایع چوب در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی و با حمایت و اعطای تسهیلات اشتغال زایی معاونت بسیج سازندگی در شهرستان گلوگاه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

فرمانده سپاه شهرستان گلوگاه، معاونت بسیج سازندگی و جمعی از فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج افتتاح شد.

سرهنگ پاسدار علی‌اکبر ولی‌زاده در آیین افتتاح این کارگاه اظهار کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و سند اعتلای بسیج، با اعطای تسهیلات بسیج سازندگی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و راه‌اندازی این کارگاه تولیدی فراهم شده است.

وی افزود: ان‌شاءالله روند حمایت و اعطای تسهیلات به شهروندان و بسیجیان شهرستان گلوگاه برای راه‌اندازی و توسعه مشاغل ادامه خواهد داشت.