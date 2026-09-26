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همزمان با هفته دفاع مقدس، کارگاه تولیدی صنایع چوب در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی و با حمایت و اعطای تسهیلات اشتغال زایی معاونت بسیج سازندگی در شهرستان گلوگاه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته دفاع مقدس، کارگاه تولیدی صنایع چوب در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی و با حمایت و اعطای تسهیلات اشتغال زایی معاونت بسیج سازندگی در شهرستان گلوگاه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
فرمانده سپاه شهرستان گلوگاه، معاونت بسیج سازندگی و جمعی از فرماندهان حوزههای مقاومت بسیج افتتاح شد.
سرهنگ پاسدار علیاکبر ولیزاده در آیین افتتاح این کارگاه اظهار کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و سند اعتلای بسیج، با اعطای تسهیلات بسیج سازندگی زمینه ایجاد اشتغال پایدار و راهاندازی این کارگاه تولیدی فراهم شده است.
وی افزود: انشاءالله روند حمایت و اعطای تسهیلات به شهروندان و بسیجیان شهرستان گلوگاه برای راهاندازی و توسعه مشاغل ادامه خواهد داشت.