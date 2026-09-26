مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از افزایش دو نیم تا ۳ برابری تعداد گردشگران استان در ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ مریم مهدوی در نشست خبری به مناسبت پنجم مهر، روز جهانی گردشگری گفت: قزوین ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری دارد و به دنبال درخشان‌تر کردن جایگاه گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، فقدان زیرساخت‌های مناسب و پایین بودن سطح هم‌افزایی بین دستگاه‌ها را از موانع توسعه گردشگری عنوان کرد.

مهدوی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری گفت: تاکنون ۱۴۹ موافقت اصولی صادر شده که به ایجاد ۲۴ تأسیسات گردشگری منجر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۱ موافقت اصولی بی‌نام صادر و ۴۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است.

مهدوی ادامه داد: پس از قلعه الموت، مسجد جامع و مسجدالنبی قزوین نیز در فرایند ثبت جهانی قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همچنین از تدوین طرح جامع گردشگری قزوین خبر داد و گفت: ثبت جهانی آثار نیز نیازمند همراهی و هم‌افزایی جامعه محلی است.

مهدوی تأکید کرد: مجموعه میراث‌فرهنگی استان از نقد منصفانه و ارائه راهکار برای رفع مشکلات استقبال می‌کند.