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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آمادهسازی و بهکارگیری حدود ۲ هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: این تعداد طی هفتههای آینده افزایش مییابد و به حدود ۳ هزار دستگاه خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها اظهار کرد: عدد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در هفتههای آینده متغیر خواهد بود و افزایش پیدا میکند و تلاش ما این است که این تعداد را به حدود ۳۰۰۰ دستگاه برسانیم.
علیزاده با اشاره به عملکرد دوره ششم مدیریت شهری در حوزه نوسازی ناوگان گفت: طی پنج سال گذشته، ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی شده و حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس نیز بهسازی و بازسازی شده است.
وی همچنین از نوسازی بیش از ۲۲ خط اتوبوسرانی در شهر تهران خبر داد و گفت: اتوبوسهایی که نوسازی شدهاند، جایگزین بخشی از اتوبوسهای قدیمی شدند که بیش از ۱۰ سال در شهر تهران مورد استفاده قرار میگرفتند.
وی با اشاره به اجرای طرح برقیسازی ناوگان در منطقه ۱۲ تهران گفت: ما شهرداری منطقه ۱۲ را به عنوان شهرداری منطقه سبز و پایلوت انتخاب کردیم و تمام اتوبوسهای این منطقه را برقی کردیم. برای نخستین بار این اقدام انجام شد و تلاش ما این است که این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.
وی با اشاره به وضع خطوط بیآرتی گفت: در خطوط بیآرتی، سرفاصله حرکت اتوبوسها را به حداقل دو دقیقه رساندهایم؛ در حالی که این عدد در گذشته زمانی حدود ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بود و اکنون در برخی خطوط هم به ۱۵ دقیقه رسیده است.