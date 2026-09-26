پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش پیادهروی خانوادگی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و افزایش نشاط اجتماعی با حضور گسترده شهروندان در صالحیه شهرستان بهارستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از خانوادهها و شهروندان در همایش پیادهروی خانوادگی در منطقه صالحیه شهرستان بهارستان حضور یافتند.
این برنامه که با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای تأکید شرکتکنندگان بر همدلی و انسجام ملی در مسیر صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی بود.