به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: اقدامات استانداری جهت پیگیری امور و مطالبات جامعه ایثارگری، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان و همکاری و تعامل سازنده با مدیرکل و مجموعه بنیاد شهید بسیار ارزشمند است و ما از زحمات شما و همه مدیران استانی که در مسیر خدمت به عزیزان ایثارگر گام بر می‌دارند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران از هر اقدامی که منجر به خدمت رسانی شایسته و بهتر به ایثارگران شود، استقبال کرده و در کنار شما در جهت حل مسائل این عزیزان تلاش خواهد کرد. ما از طرح‌ها و برنامه‌های استان برای خدمت رسانی بهتر حمایت می‌کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: رئیس جمهور به حوزه سلامت و آموزش به ویژه در مناطق کم برخوردار توجه ویژه‌ای دارد و رفع مسائل ایثارگران نیز از اولویت‌ها و دغدغه‌های دکتر پزشکیان است.

وی اشاره کرد: توسعه، تجمیع و تکمیل مراکز توانبخشی به دلیل خدماتی که به جامعه معزز ایثارگری ارائه می‌دهند، از جمله برنامه‌های مهم ما در استان‌ها است. از اینرو برای تکمیل مراکز توانبخشی آن استان تلاش و اقدام لازم را خواهیم داشت و تاکید داریم پروژه توانبخشی استان تا پایان دولت به اتمام برسد.

موسوی گفت: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی دنبال می‌کنیم، اشتغال ایثارگران است و امیدواریم در استان نیز با همکاری و مساعدت شما در بخش دولتی و خصوصی در جهت رفع مشکل اشتغال ایثارگران اقدامات اثربخشی صورت گیرد. همچنین در زمینه توسعه طرح‌های استانی و اشتغال زایی از طریق ظرفیت‌های موجود مشارکت خواهیم داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ابتدای جلسه ضمن ارائه گزارشی از حماسه و حضور مردم در این ایام و رشادت‌های۳۳ شهید برجسته استان، در خصوص اقدامات استانداری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به ایثارگران توضیحاتی ارائه کرد و بیان داشت: استانداری تلاش دارد همواره در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران و در خدمت به جامعه معزز ایثارگری فعالیت‌های موثری داشته باشد و در ایام جنگ رمضان نیز با بسیج تمام امکانات، همکاری و تعامل خوبی با بنیاد شهید استان داشته است. بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تلاش‌های درخور توجهی داردکه از اقدامات مجموعه بنیاد شهید در استان نیز تشکر می‌کنیم.

یدالله رحمانی افزود: همیشه تاکید کرده‌ایم که دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت حضور فعال داشته و در جهت حل مشکل ایثارگران از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنند. با تمام دستگاه‌های اداری مکاتبه انجام و بر رعایت سهمیه اشتغال جامعه شاهد و ایثارگر تاکید شده است. ما آمادگی جهت ارائه زمین به طرح پنل خورشیدی را نیز داریم.

در این نشست ضرغام صادقی مشاور ارشد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، انصاری طلب مشاور استاندار در امور ایثارگران و احمد بهرامی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاون توسعه استان حضور داشتند.