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مسابقه «نقطهزن» با هدف کشف و پرورش استعدادهای علمی نوجوانان، برنامههای «رویش» با موضوع «هنرستانهای کشاورزی» و «عهد میبندم» با رویکردی حماسی و عرفانی، از شبکههای سیما پخش میشود. شبکه آموزش هم پویش «برپا» برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه «نقطهزن» از امشب از شبکه دو پخش می شود، رقابتی علمی و هیجانانگیز که در آن ۴۰ گروه نوجوان دختر و پسر از ۲۰ استان کشور، با ساخت و پرتاب موشکهای آبی، خلاقیت، دقت علمی و توانایی کار گروهی خود را به آزمون میگذارند.
«نقطهزن» با هدف کشف و پرورش استعدادهای علمی و مهندسی نوجوانان، در قالب یک رقابت چندمرحلهای، دانش و آموختههای تئوری شرکتکنندگان را به تجربهای عملی تبدیل میکند، رقابتی که در آن طراحی، محاسبه، ساخت و پرتاب موشکهای آبی، بخشی از مسیر رسیدن به هدف است.
«نقطهزن» با اجرای نیما کرمی و همراهی علی خلیلی، محصول همکاری گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه دو سیما با مشارکت مرکز سیمرغ صدا و سیما و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری است.
این مسابقه به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی علیرضا گرانپایه، شنبه تا سهشنبه هر هفته ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود.
برنامه «رویش» امروز ساعت ۱۹:۱۵ با موضوع «هنرستانهای کشاورزی» از شبکه آموزش پخش می شود.
در این برنامه، دکتر غلامرضا گل محمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به موضوع هنرستانهای کشاورزی میپردازد.
برنامه «رویش» روزهای زوج با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیهکنندگی هادی خدادی پخش میشود.
ویژهبرنامه تلویزیونی «عهد میبندم» در دو قسمت، میزبان دکتر طیبه ماهروزاده (مادر شهیده زهرا حدادعادل) خواهد بود تا ابعاد فکری، تمدنی و سلوک ولایی این عروج ملکوتی را در تراز انقلاب اسلامی واکاوی کند.
این ویژهبرنامه با رویکردی حماسی و عرفانی، به بازخوانی پیوند امت با ولایت و شهادت رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای میپردازد. این گفتوگو که به میزبانی و اجرای راحله امینیان تدارک دیده شده است، روایتی است از جنس دلدادگی، یقین و امتداد یک آرمان الهی در تاریخ معاصر.
دکتر طیبه ماهروزاده در این همکلامی صمیمانه به تبیین افق والای «احیای تمدن اسلامی» در بطن جمهوری اسلامی ایران و جوهره تسلیمناپذیر مؤمنان در برابر هجمه ظالمان زمان پرداخته و با یادآوری نجواهای قلبی خود تصریح میکند که در ساحت وفاداری به مکتب سرخ اهلبیت (ع)، ندای جمعی عاشقان همواره بر مدار «سرِ خُمِ مِی سلامت، شکند اگر سبویی» استوار مانده است.
برنامه «عهد میبندم» روزهای شنبه و یکشنبه، ۴ و ۵ مهر ساعت ۲۳:۴۵ از شبکه دو پخش می شود.
شبکه آموزش در قالب پویش «برپا» و با عنوان «بگو تا بیدار شوند»، از دانشآموزان ایران برای دعوت از دانشآموزان سراسر جهان به بیان دیدگاهها و مطالبات خود درباره دانشآموزان و معلمان میناب دعوت میکند.
پویش «برپا» با عنوان «بگو تا بیدار شوند» با هدف مشارکت دانشآموزان در تولید آثار فرهنگی و رسانهای، فراخوانی برای ارسال آثار دانشآموزان ایرانی منتشر کرده است.
دانشآموزان میتوانند آثار خود را در قالبهای نامه به دانشآموزان دنیا، ویدئوی یکدقیقهای به صورت افقی، فایل صوتی یکدقیقهای، طومار، نقاشی ویژه دانشآموزان پایه اول و دوم ابتدایی و کاریکاتور ارسال کنند.
آثار منتخب در ویژهبرنامه نوروز دانش از شبکههای سیما به نمایش گذاشته خواهد شد. دانشآموزان برای ارسال آثار خود میتوانند به نشانی barpafest.ir مراجعه کنند.