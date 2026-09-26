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سقوط به دره؛ حادثه دیشب در محور ابهر-قیدار. این حادثه که نیمهشب گذشته رخ داد، دو مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: گزارش سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۷ محور ابهر به قیدار، بامداد امروز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
اصغری افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات قرهآقاج به محل حادثه اعزام شد. نیروهای امدادی پس از رهاسازی و اقدامات پیشبیمارستانی، یکی از مصدومان را به بیمارستان الغدیر ابهر منتقل کردند.
وی افزود: مصدوم دیگر این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال یافت. این عملیات امدادی ساعت ۰۱:۱۸ بامداد امروز، چهارم مهرماه به پایان رسید.